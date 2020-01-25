الموقف الأمني في ساحات التظاهر ببغداد

2020/01/25 | 13:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات مكافحة الشغب، قبل قليل، بالتقدم باتجاه ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني إن “قوات الشغب تقدمت من جهة الخلاني واطلقت قنابل الغاز […]

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