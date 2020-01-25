إيران: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني

2020/01/25 | 13:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن طهران لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.[…]

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