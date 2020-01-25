بالصور … زلزال تركيا يحصد 21 قتيلاً والعشرات تحت الأنقاض

2020/01/25 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… هزّ زلزال قوي شرق تركيا، مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل العشرات وانهيار مبانٍ قرب مركز الزلزال، الذي شعر به الناس أيضاً في عدة دول مجاورة.وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا السبت ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألازيغ إلى 21 قتيلا.وأضافت أن نحو 1030 شخصاً أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة، في حين يجري […]

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