2020/01/25 | 13:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).