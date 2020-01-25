2020/01/25 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فيديو : تنظيف ساحة الاعتصام في البصرة بعد اخلائها بالكامل.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/01/j4yhY06iruy3707_.mp4

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