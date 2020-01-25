اصابة قائد امني كبير برشق حجارة متظاهرين جنوبي العراق

2020/01/25 | 13:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، اصابة قائد شرطتها برشق حجارة من قبل متظاهرين محتجين في المحافظة الجنوبية.وذكر بيان لقيادة الشرطة، انها وقيادة العمليات بالاتفاق مع- الناشط- الدكتور علاء الركابي وعدد من المتظاهرين السلميين، تم الاتفاق على فتح طريق بديل لمرور الحالات الطارئة بدلا من الطريق الدولي الذي تم اغلاقه".واضاف، "واثناء ذلك سادت حالة من الفوضى والتعرض للشرطة من المنفلتين ادت الى اصابة قائد الشرطة وعدد من افراد الشرطة بعد التعرض لهم بالحجارة".وقالت، "لا نيه لشرطة ذي قار على استعمال العنف ضد اخوتهم المتظاهرين او فض الاعتصام بالقوة ولا توجد اي قوات قادمة من خارج المحافظة، ولم تسجل اي اصابات في صفوف المتظاهرين".ونفت قيادة شرطة ذي قار، اعتقال الدكتور علاء الركابي، واكدت انه "متواجد مع قائد العمليات وقائد الشرطة بالاجتماع لبحث افضل الطرق لتنظيم التظاهرات وعدم التاثير على الحاله المرورية العامة، ولاصحة لرفع حاله الانذار (ج) ولا يوجد اي تأهب والامور طبيعية وهناك تعاون مشترك بين شرطة ذي والمتظاهرين لادامه السلم الاهلي".

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