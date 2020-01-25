صور : رفع كافة الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وفتحها امام المواطنين

2020/01/25 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رفع كافة الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وفتحها امام حركة العجلات بشكل دائم.

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