احتجاجات أكتوبر.. سعدون محسن ضمد

2020/01/25 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سعدون محسن ضمد من 2011، والجماهير تهتف بالساحات، ضد الفساد والمحاصصة والخراب، ومحد يسمعها، والكل يگول؛ هاي تظاهرات ما وراها نتيجة، لأن “كيوت كلش”.وكان هذا “الكل” يطالب بالاعتصام، وبالتصعيد، عبالهم الاعتصام لعبة، لو التصعيد نزهة، وهسه لمن الناس بزعت، وطلعو شباب محد يدري بيهم منين طلعو، وصارت الاعتصامات وصار التصعيد، رجعت نفس الاصوات […]

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