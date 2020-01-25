“فصلاً جديداً” في تاريخ بريطانيا بآخر أيامها بالاتحاد الأوروبي

2020/01/25 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أشاد رئيس الوزراء البريطاني بما وصفه “فصلاً جديداً” في تاريخ بلاده لدى توقيعه على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.ويسمح الاتفاق لبريطانيا بإسدال الستار على عضويتها التي استمرت لعقود في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 يناير والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير.وقال جونسون في بيان، […]

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