2020/01/25 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد مصرف الرافدين استمراره باسترجاع أمواله من قبل “المتلكئين الذين امتنعوا عن” تسديد ما بذمتهم من مبالغ أو اقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم استحصالها من المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه “تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية”.ولفت إلى “وجود متابعة حثيثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن استرجاع أمواله من قبل “المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن استرجاع أمواله من قبل “المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).