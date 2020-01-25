ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 21 قتيلا و1030 جريحا

2020/01/25 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 21 حالة وفاة، والمصابين إلى 1030 شخصا، في عدد من الولايات التركية.وجاء في البيان الصادر عن “آفاد”، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء “سيفرجه” بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 […]

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