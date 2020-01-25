شاهد..المليونية العراقية تهمش وسائل اعلام غير نزيهة

2020/01/25 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الكاتب والباحث السياسي، جليل هاشم البكاء ان المليونية العراقية غيرت معاني بعض المفاهيم التي روجها اعلام أجنبي لقلب الموازين....

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