إعلامي يبعث رسالة إلى الصدر

2020/01/25 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعض الإعلامي الساخر، علي فاضل، اليوم السبت، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الأحداث الأخيرة وانسحابه من التظاهرات.أدناه نص الرسالة كما وردت: رسالة إلى السيد مقتدى الصدر pic.twitter.com/IzmMvyzQKg — ali fadhil abbas (@alialhilfi) January 25, 2020

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