بسبب العقوبات … تهاوي تجارة إيران مع الصين للثلث

2020/01/25 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية في تقريرها الأخير، أن التجارة مع إيران انخفضت بشكل كبير خلال عام 2019 ووصلت إلى نحو الثلث.ووفقاً لاذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية، فقد بلغت الصادرات الإيرانية إلى الصين 13.434 مليار دولار العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تزيد على 36% مقارنة بعام 2018 ، بينما بلغت الصادرات الصينية إلى […]

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