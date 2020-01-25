بارزاني يلتقي الشمري .. والحديث عن مباحثات سياسية وامنية

2020/01/25 | 13:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استقبل الزعيم الكوردي مسعود البرزاني ,يوم السبت ,في اربيل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري .وبحث الطرفان الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد.وتطرق الاجتماع الى مخاطر تزايد نشاط المجاميع , الارهابية والحاجة للعمل على الموضوعات المهمه والاستراتيجية وفق التوافق ا...

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