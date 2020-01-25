متظاهرو ذي قار يقطعون بعض الطرق والجسور الرئيسة في الناصرية

2020/01/25 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم السبت، بقطع بعض الجسور الطرق والجسور الرئيسة في مدينة الناصرية وسط المحافظة.

وقال مراسل "الغد برس" ان المتظاهرين قاموا بقطع بعض الجسور والطرق الرئيسة باستخدام الاطارات المشتعلة في مدينة الناصرية وسط بغداد.

وأضاف ان هناك تزايد في اعداد المتظاهرين الوافدين الى ساحة الحبوبي وسط المحافظة.

يذكر ان مراسل "الغد برس" اكد في وقت سابق من صباح اليوم، بانسحاب قوات مكافحة الشغب من جسر فهد بعد ساعات من المواجهات.

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