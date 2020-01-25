بالفيديو.. قوات الشغب تنسحب من ساحة الخلاني

2020/01/25 | 13:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تناقل ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يبين انسحاب قوات مكافحة الشغب من ساحة الخلاني وسط بغداد، بعدما قامت بحرق الخيم واحدى عجلات الـ(تك تك).

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