2020/01/25 | 13:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، اليوم السبت، من أن كويكبا يشكل خطرا محتملا على الكرة الأرضية يقترب حاليا من كوكبنا.

وأشارت إلى أن الكويكب المسجل برقم 163373 والذي يقدر قطره بما بين 440 و990 مترا سيمر قرب الكرة الأرضية منتصف فبراير القادم.

ومن المتوقع أن يقترب الكويكب في 15 شباط المقبل من الأرض بمسافة تتجاوز المسافة بين الأرض والقمر بـ15 ضعفا فقط.

وينتمي الكويكب الذي اكتشف في 23 تشرين الاول 1995 إلى مجموعة كويكبات أبولو، وهي الكويكبات التي يعبر مسارها مدار الأرض وتصنف لذلك "محتملة الخطورة".

وإذا لم يصطدم هذا الكويكب بالأرض وتحدث الكارثة العالمية في شباط المقبل، فمن المتوقع أن يقترب الكويكب من الكرة الأرضية مرة أخرى في عام 2075.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تحذر من خطر محتمل باقتراب كويكب من الأرض) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تحذر من خطر محتمل باقتراب كويكب من الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).