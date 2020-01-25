2020/01/25 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب بصورة أثارت استغراب العديد من متابعيه.وشارك ترمب صورة تظهره واقفاً داخل قاعة، في حين ظهر الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، متمسكاً بزجاج النافذة من الخارج، وممسكاً بمنظار من أجل رؤية ما يحصل في الداخل.وفي حين أوحت الصورة بأن الرئيس الأميركي الحالي يقف في الداخل غير آبه بـ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب : أوباما يتجسس!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب : أوباما يتجسس!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).