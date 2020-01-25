من جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وايران؟

2020/01/25 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قال الشاعر: أمور تضحك السفهاء منها … ويخشى من عواقبها اللبيب (حلية البشر في تاريخ القرن الثالث).لا يهتم الولي الفقيه بالدين والمذهب والقومية فيما يتعلق بتحقيق مشروعه...أكمل القراءة ←

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