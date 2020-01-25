الحكومة تخالف القانون والدستور

2020/01/25 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير لا نضيف شيئا إذا قلنا إن من الواجبات الأساسية للحكومة هو تطبيق القوانين لان ذلك ما ينص عليه حكم المنطق ولا يحتاج لإثبات ، فحسب الدستور النافذ...أكمل القراءة ←

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