ذيل لوكي انعل ابو ايران لابو امريكا، رسائل الابطال لمقتدى ومليونيته الايرانية

2020/01/25 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رافد العيساوي رسائل متعددة ارسلها الحراك الشبابي الشعبي العراقي الى مقتدى الصدر ومليونيته الايرانية التي تم اصدار قرار الخروج بها من قبل الولي السفيه السفاح الخامنئي رب المليشيات القذرة كردة...أكمل القراءة ←

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