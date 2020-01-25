شاهد.. هذا ماخلفه الهجوم على الخلاني ونفق التحرير

2020/01/25 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تركت قوات مكافحة الشغب خلفها، هياكل متهالكة لخيم الاعتصام والمفارز الطبية المتواجد قرب نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني، بعد حرقها، خلال هجوم شنته القوات على المعتصمين صباح اليوم.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، خيم محترقة ومتهالكة خلفتها قوات مكافحة الشغب قرب نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني، بعد ان حاولت القوات […]

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