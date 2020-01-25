عشيقة الملياردير بيزوس سربت رسائلهما المتبادلة مقابل 200 ألف دولار

2020/01/25 | 13:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعات: كشف مدعون أمريكيون أن لورين سانشيز صديقة الملياردير جيف بيزوس سلمت رسائلهما النصية المتبادلة إلى شقيقها، الذي باعها مقابل 200 ألف دولار.وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن […]

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