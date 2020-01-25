تنسيقية التظاهرات: باقون حتى النصر ولن نخذل دماء الشهداء

2020/01/25 | 13:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنةُ المركزيةُ العُليا لتنسيقيات احتجاجات العراق، بياناً بشأن الاحداث التي تشهدها مقتربات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وذكرت اللجنة في بيان ، أن “مٌقتدى يغدرُ بالأحرارِ، لم نخرُج بفتوى […]

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