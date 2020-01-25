تربية ديالى تعلن تأجيل امتحانات 60 مدرسة الى الشهر المقبل

2020/01/25 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تاجيل امتحانات نصف السنة لـ60 مدرسة الى شهر شباط القادم.وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي، ان” 60 مدرسة في بعقوبة وبقية مدن ديالى تم تاجيل امتحانات نصف السنة الى شباط بناءً على توجيهات وزارة التربية لعدم انتظام الدوام بها خلال الاشهر الاخيرة لافتا الى ان […]

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