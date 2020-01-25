2020/01/25 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت في الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس.وذكر بيان رئاسي اليوم انه جرى استقبال رسمي لسيادته، من قبل قداسة البابا و عدد من الكاردينالات والأساقفة في مقر الفاتيكان.وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في لقاء بالفاتيكان.. الرئيس صالح يثني على المواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في لقاء بالفاتيكان.. الرئيس صالح يثني على المواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).