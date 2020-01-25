السفارة العراقية تعمل بتنسيق مع السلطات الصينيّة على إجلاء الطلبة المبتعثين من المنطقة المصابة بفايروس كورونا

2020/01/25 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وجّه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سفارة العراق في الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير أحمد تحسين برواري مهمّتها التنسيق مع مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في أوهان للعمل على تقديم الخدمات للطلبة العراقيين، وإجلائهم.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة … Readmore

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