فتح الطرق المؤدّية إلى التحرير.. إنذارٌ لإنهاء التظاهرات بالقوة

2020/01/25 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الجبوري- بغداد حذّر النائب في #البرلمان_العراقي “باسم خشان”، من مخاوف بوقوع حالات قتل من خلال قمع المتظاهرين، بعد فتح الطرق المؤدّية إلى #ساحة_التحرير وسط العاصمة #بغداد.“خشان”، قال لمراسل […]

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