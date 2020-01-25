2020/01/25 | 14:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس بارزاني والشمري يبحثان آخر مستجدات العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس بارزاني والشمري يبحثان آخر مستجدات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).