اقليم كوردستان يحتضن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم

2020/01/25 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خمسة أندية لكرة القدم، انسحابها من منافسات الدوري العراقي الممتاز، على ان يشارك 15 ناديا ضمن دوري يقام في اقليم كوردستان بسبب الاوضاع الجارية في بقية المدن العراقية.جاء ذلك اثر اجتماع للجنة المسابقات في اتحاد الكرة.والاندية المنسحبة، الكرخ، زاخو، الديوانية، القاسم والسماوة.وقررت في الاجتماع ايضا اندية خمسة عشر فريقا للكرة المشاركة في منافسات الدوري، على ان تقام المنافسات في إقليم كوردستان بنظام المجاميع.وصوتت الاندية على تأهل ناديين من كل مجموعة الى المرحلة الثانية، على أن الأندية الـ6 المتأهلة ستلعب دورياً من مرحلة واحدة لتحديد البطل.وبين أنه" تم تأجيل تحديد مكان إقامة الدوري بمرحلته الأخيرة الى إشعار آخر".

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