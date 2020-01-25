نائب يرسل “تحذيرا شديدا” فيما اذا تم انهاء الاحتجاجات بالقوة

2020/01/25 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر النائب احمد الجبوري، اليوم السبت، من انهاء الاحتجاجات بالقوة، فيما بين انه سيدفع المعتصمين ومؤيديهم إلى “التطرف والمواجهة”.وقال الجبوري في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “من يحاول إنهاء الاحتجاجات بالقوة دون تلبية مطالب المتظاهرين، الذين قدموا اكثر من ٦٠٠ شهيد و٢٥٠٠٠ جريح، فليعلم انه يدفع المعتصمين السلميين ومن يؤيدهم للتطرف […]

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