قوة من اللواء 56 للحشد تعثر على مضافة لداعش تحوي اسلحة وصواريخ غرب الحويجة

2020/01/25 | 14:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 56 في الحشد الشعبي، السبت، على مضافة لداعش تحوي اسلحة وصواريخ غرب الحويجة في محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت قوة مشتركة من اللواء 56 للحشد الشعبي والجيش على مضافة لداعش في منطقة الزاب غرب الحويجة “، لافتا الى ان

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