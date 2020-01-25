2020/01/25 | 14:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط (٣) حاوية حجم ٤٠ قدم قدم تحتوي (١٢) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط 12 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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