الخارجية تؤكد عدم تسجيل اي إصابة لاي طالب عراقيّ بفايروس كورونا في الصين

2020/01/25 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سفارة العراق في الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير أحمد تحسين برواري مهمّتها التنسيق مع مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في أوهان للعمل على تقديم الخدمات للطلبة ، وإجلائهم.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” تتابع وزارة الخارجيّة باهتمام بالغ أوضاع الطلبة العراقـيّين […]

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