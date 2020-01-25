القوات العراقية تعيد فتح شوارع في بغداد وسط مخاوف من فض الاحتجاجات بالقوة

2020/01/25 | 14:17 - المصدر: فرانس 24

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أعادت السلطات العراقية السبت فتح ساحتي قرطبة والطيران وجسر الأحرار في محاولة لإخلاء ساحة الخلاني، وهي الأقرب لساحة التحرير، من المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق ما أفاد به مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح. وأثارت تحركات قوات الأمن مخاوف المحتجين من فض المظاهرات المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

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