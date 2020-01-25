شاهد.. متظاهرون يستغيثون بالمرجع السيستاني لإيقاف محاولات قمعهم واجهاض انتفاضتهم بالقوة

2020/01/25 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعث المتظاهر والصحافي، على جواد، اليوم السبت، رسالة استغاثة إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، لايقاف القمع الذي يتعرض له المتظاهرون الأن من القوات الأمنية بحرق الخيم واعتقال المحتجين واستخدام أساليب القمع ضدهم.وتتعرض ساحات الاحتجاج في المحافظات المنتفضة إلى محاولات كبيرة لفض اعتصامهم بالقوة من قبل القوات الأمنية.

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