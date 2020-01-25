2020/01/25 | 14:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول قوات أمنية جديدة إلى قرب جسر فهد وعودة التوتر مجدداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول قوات أمنية جديدة إلى قرب جسر فهد وعودة التوتر مجدداً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول قوات أمنية جديدة إلى قرب جسر فهد وعودة التوتر مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).