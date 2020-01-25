2020/01/25 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية اليوم السبت، انها شكلت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الطلبة العراقـيّين في الصين.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , إن ” وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام بالغ أوضاع الطلبة العراقـيّين الذين يدرسون في الصين عقب إغلاق السلطات مدينة أوهان التي يُقيمون فيها إثر انتشار فايروس كورونا”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخارجية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الطلبة العراقيّين في الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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