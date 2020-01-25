رئيس الاتصالات بفيسبوك : هاتف مؤسس شركة أمازون لم يخترق عبر واتساب

2020/01/25 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في شركة فيسبوك، سير نيك كليغ، أن شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق واتساب، واثقة للغاية من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، لم يحدث عبر تطبيق واتساب.وفي حديث لبرنامج “توداي” على “بي بي سي راديو “4، قال سير كليغ، وهو نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، إن […]

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