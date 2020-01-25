الثورة العراقية ونهاية الاحتلال الاميركي

2020/01/25 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما كان متوقعا خرج العراقيون الاحرار يوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في تظاهرات مليونية غاضبة على وجود الاحتلالي الاميركي فوق تراب وطنهم مطالبين بطرد القوا...

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