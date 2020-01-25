الجمارك: ضبط ١٢ سيارة مخالفة للقانون بجمرك ام قصر الشمالي

2020/01/25 | 14:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، ضبط ١٢ سيارة مخالفة للقانون بجمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئى في بيان، إن " السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ، تمكنت من ضبط (٣) حاوية حجم ٤٠ قدم قدم تحتوي (١٢) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".ويذكر ان "الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد".

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