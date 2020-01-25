النائب ثامر الحمداني: التظاهرة المليونية أثبت للجميع رفض العراقيين لتواجد القوات الأمريكية على أراضينا

2020/01/25 | 14:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب النائب ثامر ذيبان الحمداني في كتلة الصادقون النيابية عن شكره وأمتنانه الكبير للجماهير الكبيرة التي خرجت في مظاهرة مليونية وإدامة الزخم الشعبي للشارع العراقي والجهود المخلصة من أبناء شعبنا الأبي والمطالبة بالإسراع إلى إخراج القوات الأمريكية والأجنبية، فيما حيا الحمداني الجماهير المشاركة في هذه الفعالية وألتزامها العالي وانضباطها بشكل متحضر الذي عبر عن الوعي

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