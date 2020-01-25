2020/01/25 | 14:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير جمعية شركات الطيران الايرانية مقصود أسعدي ساماني، السبت، أن شركات الطيران الخارجية في طور العودة تدريجيا الى استخدام المجال الجوي الايراني على خلفية الجدوي الاقتصادية للرحلات القادمة من جنوب شرق آسيا والمتجهة نحو أوروبا وجنوب شرقها.وقال ساماني في تصريح لوكالة انباء فارس واطلعت عليه وكالة صدى، إن “انخفاض مرور الرحلات الجوية الخارجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زخم مرور الرحلات الخارجية عبر أجواء ايران يعود تدريجيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زخم مرور الرحلات الخارجية عبر أجواء ايران يعود تدريجيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زخم مرور الرحلات الخارجية عبر أجواء ايران يعود تدريجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).