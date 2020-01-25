2020/01/25 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور اللواء عمار وليد، السبت، فتح اغلب الطرق في وسط بغداد، مبينا ان الاجهزة المختصة تسعى لفتح الجسرين المتبقين في العاصمة لانهاء الازخم المروري.وقال وليد في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الاجهزة الامنية والخدمية نجحت في افتتاح جميع الطرق في شارع الرشيد وحافظ القاضي ومحمد القاسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: نسعى لفتح الجسرين المتبقين في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: نسعى لفتح الجسرين المتبقين في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: نسعى لفتح الجسرين المتبقين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).