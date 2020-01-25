كويكب محتمل الخطورة يقترب من الأرض

2020/01/25 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" من أن كويكبا يشكل خطرا محتملا على الكرة الأرضية يقترب حاليا من كوكبنا.

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