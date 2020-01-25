بريطانيا تهدد بفرض رسوم عالية للضغط على الاتحاد الأوروبي

2020/01/25 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته، استخدام "التعريفات الجمركية" كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي وأمريكا، للتعجيل بالمحادثات التجارية لعقد اتفاقيات بينهم بعد بريكست.

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