شاهد.. توافد متظاهرين ونصب خيام جديدة في التحرير ومحيطها بعد انسحاب محتجي التيار الصدري

2020/01/25 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توافدت اعداد كبيرة الى ساحة التحرير ومقترباتها، فيما تم نصب خيام اعتصام ودعم لوجستي جديدة بعد انسحاب خيم متظاهري التيار الصدري.واظهرت صور ومقاطع فيديو، نصب خيام جديدة بدل الخيام التي سحبها متظاهري التيار الصدري والتي تم حرقها من قبل قوات مكافحة الشغب صباح اليوم بالقرب من الخلاني ونفق التحرير.فيما توافت […]

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