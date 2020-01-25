قرارات عاجلة لسفارة العراق في الصين بسبب كرونا

2020/01/25 | 14:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم سفارة العراق في الصين بتشكيل غرفة عمليّات بسبب انتشار فيروس الكرونا....

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