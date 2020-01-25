سائرون: التظاهرة المليونية أمس حددت الخيارات الوطنية الرافضة للاحتلال

2020/01/25 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عد تحالف سائرون، اليوم السبت، التظاهرة التي انطلقت أمس الجمعة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنها "صوت الشعب" لتحديد الخيارات الوطنية الرافضة للوجود الأجنبي في العراق.

وقال التحالف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "يوم امس كان لصوت الشعب القول الفصل في تحديد الخيارات الوطنية ودعم المواقف الرافضة للوجود الاجنبي عموما والامريكي على وجه الخصوص".

وأضاف "تظاهرات الامس المليونية رسالة واضحة المعاني والدلالات عكست وجها مشرقا لشعب يرفض الاحتلال ويطالب بسيادته على ارضه، وعلى العالم اجمع ان يحترم هذا الصوت، هكذا هي الديمقراطية بمعانيها الانسانية والتي تضمن حق الشعوب في المطالبة بحقوقها المشروعة ومن اهم هذه الحقوق احترام سيادة الاوطان وعدم التعدي عليها".

وتابع بأن "تحالف سائرون يقف بكل احترام لملايين المتظاهرين الذين هتفوا لسيادة العراق واستقلاله، كما يعلن التزامه بما جاء في بيان مقتدى الصدر الذي يحمل عمقا في المعاني والرؤية والواقعية السياسية في التعاطي مع الاحداث المهمة".

وختم التحالف بالقول "نأمل من جميع القوى الوطنية والحكومة العراقية العمل على تطبيق النقاط الجوهرية في بيان سماحته لتجنيب العراق شر الحروب ولكي نستعيد سيادة وطننا بالطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية حفاظا على دماء العراقيين واستقرار الوطن".

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